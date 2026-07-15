Terme di Valverde l’area torna all’asta

Il tribunale di Forlì ha deciso di mettere all’asta l’area delle Terme di Valverde, che comprende circa 65 ettari. La vendita riguarda un terreno di oltre sei ettari e mezzo, e la procedura è stata avviata per trovare il miglior offerente. La decisione si basa su una disposizione giudiziaria e il procedimento d’asta è stato avviato di recente. La proprietà sarà quindi venduta tramite una gara pubblica.

Torna all’asta l’area delle Terme di Valverde. Il tribunale di Forlì ha infatti deciso di vendere al miglior offerente il terreno di oltre sei ettari e mezzo (per la precisione 65.525 metri quadrati), della società Parco Levante. Siamo in una zona ad alta valenza turistica, situata fra il confine sud del Parco di Levante nel quartiere Boschetto, e l’inizio di Valverde. Il terreno è delimitato da viale dei Mille che è la parallela del lungomare viale Carducci, via Dante Alighieri e lo svincolo con la Statale Adriatica. La zona in base al Piano urbanistico generale approvato in consiglio comunale il 13 ottobre 2022, è classificata come di ’agricoltura urbana’ ed è un’area trasformabile mediante accordo operativo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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