Il Marabù torna a Monticelli Terme

A Monticelli Terme si svolge “History of Dance”, evento che ripropone la musica dance degli anni passati. La serata celebra il ritorno della storica discoteca Marabù di Reggio Emilia, famosa per le sue notti di musica e ballo. L’evento si tiene in una location locale, attirando appassionati di musica dance e nostalgici. La serata prevede DJ set e musica dal vivo, con ingresso aperto al pubblico.

Torna a Monticelli Terme l’atmosfera della grande musica dance con “History of Dance”, l’evento che riporta in scena la storica discoteca Marabù di Reggio Emilia.L’iniziativa prevede due appuntamenti, in programma sabato 6 giugno e sabato 18 luglio, nella suggestiva cornice di Piazza Fornia, che. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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