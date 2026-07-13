Diana scomparsa da giorni a 15 anni una pista porta a Civitanova

Da ilrestodelcarlino.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una ragazza di 15 anni è scomparsa da diversi giorni. Poche ore dopo la sua sparizione, il suo cellulare si è collegato a una cella nel territorio di Civitanova. La polizia sta investigando sulla connessione tra la segnalazione e il luogo di aggancio del telefono. Al momento, non ci sono altre informazioni ufficiali sulla vicenda.

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Civitanova Marche (Macerata), 13 luglio 2026 –  Sparita nel nulla a quindici anni, il suo cellulare ha agganciato una cella nel territorio di Civitanova poche ore dopo la scomparsa. Ora, a seguito dell’autorizzazione del Procuratore della Repubblica di Teramo, le autorità hanno diffuso la foto di Diana Maruntelu, nata a Mirano (Venezia) l’11 ottobre del 2010 e  residente a Giulianova, in provincia di Teramo. La ragazza è scomparsa dalla città abruzzese il 4 luglio scorso, quando è stata vista per l’ultima volta nel parco Franchi, attorno a mezzogiorno. Al momento dell’ultimo avvistamento la ragazza era sola e indossava una maglietta di colore blu riportante la scritta bianca “Adidas”; pantaloncino corto di colore rosa; scarpe bianche marca “Nike”, aveva al seguito una borsetta di colore rosa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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