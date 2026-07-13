Una ragazza di 15 anni è scomparsa da diversi giorni. Poche ore dopo la sua sparizione, il suo cellulare si è collegato a una cella nel territorio di Civitanova. La polizia sta investigando sulla connessione tra la segnalazione e il luogo di aggancio del telefono. Al momento, non ci sono altre informazioni ufficiali sulla vicenda.

Civitanova Marche (Macerata), 13 luglio 2026 – Sparita nel nulla a quindici anni, il suo cellulare ha agganciato una cella nel territorio di Civitanova poche ore dopo la scomparsa. Ora, a seguito dell’autorizzazione del Procuratore della Repubblica di Teramo, le autorità hanno diffuso la foto di Diana Maruntelu, nata a Mirano (Venezia) l’11 ottobre del 2010 e residente a Giulianova, in provincia di Teramo. La ragazza è scomparsa dalla città abruzzese il 4 luglio scorso, quando è stata vista per l’ultima volta nel parco Franchi, attorno a mezzogiorno. Al momento dell’ultimo avvistamento la ragazza era sola e indossava una maglietta di colore blu riportante la scritta bianca “Adidas”; pantaloncino corto di colore rosa; scarpe bianche marca “Nike”, aveva al seguito una borsetta di colore rosa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Diana scomparsa da giorni a 15 anni, una pista porta a Civitanova

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

DIANA QUER • Scomparsa per 497 giorni

Notizie e thread social correlati

Ragazza di 15 anni scomparsa da 18 giorni in zona Affori a Milano: si cerca Abidi LinaUna ragazza di 15 anni è scomparsa da Milano dall'11 maggio, e sono passati 18 giorni.

Partono per una vacanza, poi spariscono nel nulla: Sonia Bottacchiari scomparsa da 15 giorni con i figli e i 4 caniDa più di due settimane non si hanno più notizie di Sonia Bottacchiari, una donna di 49 anni di Salsomaggiore Terme, scomparsa insieme ai suoi due...

Temi più discussi: Giulianova: si cerca Diana, 15 rumena scomparsa da giorni; Ragazzina sparita, tracce nel Maceratese. Giallo sulla scomparsa di una 15enne a Giulianova, il cellulare geolocalizzato in provincia; La nuova foto inedita di Lady Diana da bambina sull'altalena pubblicata dal fratello Charles; Giallo a Giulianova, 15enne scomparsa da una settimana: la Procura apre un’inchiesta.

Quindicenne scomparsa a Giulianova, Procura diffonde la foto di DianaGIULIANOVA - Avviate lo scorso 4 luglio, le indagini sulla scomparsa di Diana Maruntelu, quindicenne nata di Mirano, in provincia di Venezia, ma di origini romene, sparita 9 giorni fa da Giulianova, n ... veratv.it

Quindicenne scomparsa a Giulianova, le ricerche di Diana dal 4 luglioAvviate lo scorso 4 luglio, le indagini sulla scomparsa di Diana Maruntelu, quindicenne nata di Mirano, in provincia di Venezia, ma di origini romene, sparita nove giorni fa da Giulianova, nel Teraman ... ansa.it