Teramo 15enne scomparsa da 11 giorni | ricerche anche in Romania

Una 15enne scomparsa da 11 giorni è al centro delle ricerche, con le forze dell’ordine che stanno seguendo ogni possibile traccia. Le indagini si concentrano sulla ricostruzione degli spostamenti della ragazza e coinvolgono anche le autorità straniere. Sono stati avviati contatti con la polizia in Romania, dove si sospetta possa essere tornata, probabilmente nel Paese di origine dei genitori. Le ricerche continuano sul territorio e all’estero.

Da giorni le forze dell’ordine stanno cercando di ricostruire i movimenti della ragazzina e continuano a battere il territorio palmo a palmo. Avviati anche stretti contatti con la polizia in Romania, al momento infatti la pista più probabile sarebbe un rientro nel Paese dei genitori. Diana Maruntelu è stata vista l’ultima volta intorno alle ore 12 di sabato 4 luglio nel Parco Franchi a Giulianova. Era da sola, e da quel momento ha smesso di rispondere al cellulare rendendosi irreperibile. Nel pomeriggio del 4 luglio, il suo cellulare ha agganciato l’ultima cella italiana a Civitanova Marche. L’indomani, domenica 5, il dispositivo si sarebbe invece connesso ai ripetitori in Romania, elemento che fa supporre appunto che la 15enne si trovi in questo momento nel Paese dell’Est Europa. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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