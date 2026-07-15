La polizia continua le ricerche di una ragazza di 15 anni scomparsa da giorni, residente a Giulianova con genitori romeni. Le indagini si concentrano anche in Romania. La giovane, nata a Mirano, è irreperibile da tempo. Le autorità hanno avviato ricerche e verifiche per rintracciarla. Nessuna informazione ufficiale sulla sua ultima posizione o eventuali circostanze della scomparsa. La famiglia ha segnalato la sua assenza alle forze dell’ordine.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Proseguono senza sosta le ricerche di Diana Maruntelu, la ragazza di 15 anni, nata a Mirano (Venezia) da genitori romeni e residente con la famiglia a Giulianova, in provincia di Teramo. Della giovane non si hanno più notizie da sabato 4 luglio, giorno in cui si è allontanata dall’abitazione. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c’è quella che possa aver ricevuto l’aiuto di uno o più maggiorenni. Le ricerche e la pista della Romania. Le forze dell’ordine stanno ricostruendo gli ultimi spostamenti della 15enne, effettuando verifiche sul territorio e collaborando con le autorità romene. Al momento, la pista ritenuta più plausibile è quella di un possibile trasferimento in Romania, Paese d’origine della famiglia. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Scomparsa Diana Maruntelu, 15enne irreperibile da giorni: indagini anche in Romania

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