Un uomo è stato condannato a cinque anni e due mesi di reclusione in primo grado per aver tentato di uccidere il figlio di 15 anni. Secondo le accuse, avrebbe tentato di strangolare il ragazzo, poi lo avrebbe inseguito con un coltello e infine avrebbe dato fuoco alla casa. L’episodio si è verificato in un’abitazione privata e la condanna si riferisce alle accuse di tentato omicidio e incendio doloso. La sentenza è stata pronunciata dal tribunale competente.

Aveva tentato di strangolare il figlio di 15 anni, poi l’aveva inseguito con un coltello e infine aveva dato fuoco alla casa: papà condannato in primo grado a 5 anni e 2 mesi per tentato omicidio. La pm Giulia Mingozzi (titolare del fascicolo era in precedenza la pm Michela Guidi) aveva chiesto 10 anni. Il processo si è svolto con rito abbreviato, davanti al giudice Ines Rigoli. L’imputato era difeso dall’avvocato Simone Monesi. Quei fatti drammatici, accaduti in una abitazione nelle campagne di Granarolo, risalgono al settembre scorso. Provvidenziale era stato l’intervento del cane di casa, che aveva salvato il ragazzino, dinfendolo dalla furia del padre. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tentò di uccidere il figlio: condannato a cinque anni

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TENTO' DI UCCIDERE IL FIGLIOLETTO, INFLITTI 5 ANNI | 28/01/2026

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