Un uomo è stato condannato a sei anni di reclusione per aver tentato di uccidere l’ex partner. La vicenda risale a un episodio in cui, dopo aver già subito accuse di stalking e lesioni aggravate, ha cercato di uccidere la donna con un gesto violento. La condanna è stata emessa dopo il processo in cui si è riconosciuto il tentato omicidio come reato principale. La vicenda si è svolta in una località della provincia di Pistoia.

Pistoia, 15 luglio 2026 – Non solo stalking e lesioni aggravate ma tentato omicidio. E’ con questa riqualificazione del reato che il giudice per l’udienza preliminare del tribunale di Pistoia, Jacqueline Magi, ha condannato a sei anni di reclusione un giovane cittadino gambiano di 25 anni che la sera del 2 settembre dello scorso anno fece finire fuori strada, sterzando violentemente lui stesso il volante, la microcar guidata dall’ex fidanzatina (all’epoca dei fatti minorenne) dopo averla minacciata di morte. Il processo. La sentenza ha dunque modificato il titolo di reato rispetto all’ipotesi iniziale di stalking e lesioni aggravate per il quale il pubblico ministero aveva richiesto la condanna a 2 anni e 8 mesi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Se non mi ami moriamo”. Tentò di uccidere la ex: condannato a sei anni

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Full:A bastard's birth, a genius's mind, and a destiny they never saw coming.

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