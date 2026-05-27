Agguato col kalashnikov | così il commando della Scu tentò di uccidere Napoletano

Notizia in breve

Un commando armato di kalashnikov ha aperto il fuoco contro un uomo, mentre era in auto in coda. Due bambini, a bordo di una Mercedes, hanno assistito alla scena, vedendo il padre colpito dai proiettili. L’attacco, condotto con modalità militari, si è svolto in modo organizzato e rapido, lasciando il segno tra i presenti. Nessuna informazione sulle conseguenze per le vittime o sui responsabili è stata ancora resa nota.