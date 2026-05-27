Agguato col kalashnikov | così il commando della Scu tentò di uccidere Napoletano
Un commando armato di kalashnikov ha aperto il fuoco contro un uomo, mentre era in auto in coda. Due bambini, a bordo di una Mercedes, hanno assistito alla scena, vedendo il padre colpito dai proiettili. L’attacco, condotto con modalità militari, si è svolto in modo organizzato e rapido, lasciando il segno tra i presenti. Nessuna informazione sulle conseguenze per le vittime o sui responsabili è stata ancora resa nota.
SQUINZANO – Un commando organizzato con metodica militare, un fucile d’assalto sovietico spianato tra le auto in coda e il terrore di due bambini che, dall’abitacolo di una Mercedes, hanno visto il piombo colpire il padre. Emergono dettagli agghiaccianti dalle carte dell’ordinanza firmata dal gip. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
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