In aula si sono registrati scontri e tensioni durante la seduta del consiglio regionale del Veneto, con fibrillazioni fino a pranzo. Si sono verificati momenti di caos e un colpo di scena legato a possibili franchi tiratori, che hanno complicato ulteriormente le nomine in consiglio. La giornata si è protratta con discussioni accese e incertezze, evidenziando un clima di scontri e divergenze tra i membri presenti.

La giornata più lunga del consiglio regionale del Veneto non si è fatta mancare nulla. Fibrillazioni dell’ultimo minuto in Aula a palazzo Ferro Fini fino all’ora di pranzo ma si è arrivati anche a un colpo di scena degno delle contorsioni parlamentari d’antan, nel segno dei «franchi tiratori». Nel corso della giornata si è proceduto con la votazione di ben 136 designazioni a coprire Cda, presidenti, membri supplenti e revisori contabili di ben 45 enti. Riccardo Szumski tuona («Spartizione di poltrone») ma è un rito antico che non sconfessa sé stesso. Scorrendo l’elenco dei nomi nominati per gli enti «minori» squilla qualche campanello. C’è... 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

© Corrieredelveneto.corriere.it - Tensioni sulle nomine in consiglio regionale: caos in aula, rispuntano i franchi tiratori

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Dai 101 di Prodi a Marini: quando i franchi tiratori creano il caos in AulaAlla Camera, l’emendamento sulle preferenze è stato bocciato dopo che alcuni deputati hanno votato contro, creando scompiglio tra i banchi.

Meloni dopo la bocciatura sulle preferenze, l’amarezza sui franchi tiratori e i cori in aula: «Mancavano diversi voti, ha vinto la palude»L’emendamento sulle preferenze nella legge elettorale è stato bocciato, con diversi voti mancanti nella maggioranza.

Temi più discussi: Parco del Gargano, caos nomina in commissione: in 18 dicono no a Vincenzo D'Errico presidente; Dna, la nomina diventa uno scontro sulle regole del Csm; Ferrovie, Strisciuglio verso il vertice di Fs; Centrodestra senese, l’estate delle crepe: tra addii, congressi e nuove tensioni.

Tensioni sulle nomine in consiglio regionale: caos in aula, rispuntano i franchi tiratoriL’incidente durante il voto per il presidente Corecom, poi eletto. Case ai sanitari, approvata la legge. Braccio di ferro fra Lega e FdI ... corrieredelveneto.corriere.it

Nomine in consiglio regionale Veneto, enti e partecipate: 45 poltrone da spartireLe nomine verranno ufficializzate mercoledì. La discussione è durata più di 12 ore. Tensioni tra Lega e Forza Italia ... corrieredelveneto.corriere.it