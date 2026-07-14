Meloni dopo la bocciatura sulle preferenze l’amarezza sui franchi tiratori e i cori in aula | Mancavano diversi voti ha vinto la palude

L’emendamento sulle preferenze nella legge elettorale è stato bocciato, con diversi voti mancanti nella maggioranza. Meloni ha commentato con amarezza, affermando che “ha vinto la palude”. In aula, i cori delle opposizioni sono stati interpretati come una vittoria, e Meloni ha scritto sui social che la scena delle opposizioni che esultano “dice tutto”. La scena si è svolta con opposizioni che festeggiavano come se avessero vinto un campionato.

«Dice tutto» la scena delle opposizioni che esultano come se avessero vinto i Mondiali, scrive sui social con una certa irritazione Giorgia Meloni, dopo la bocciatura dell’emendamento sulle preferenze nella legge elettorale voluto dalla maggioranza. Un voto che lei avrebbe voluto palese e su cui aveva sfidato le opposizioni, e i deputati di centrodestra, a metterci la faccia, ma «ha vinto la palude». Sul suo profilo Facebook, la premier racconta il tentativo di reintrodurre le preferenze dopo oltre 30 anni di liste bloccate, spiegando che le opposizioni hanno preferito il voto segreto a quello palese e che il risultato ha visto sinistra e opposizioni votare compatte contro la proposta. 🔗 Leggi su Open.online

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