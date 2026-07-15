Alla Camera, l’emendamento sulle preferenze è stato bocciato dopo che alcuni deputati hanno votato contro, creando scompiglio tra i banchi. La situazione ricorda episodi passati nella politica italiana, con franchi tiratori che hanno influenzato votazioni importanti. La dinamica si ripete nel tempo, evidenziando come queste scelte individuali possano determinare esiti in aula. La vicenda si inserisce in una lunga serie di episodi simili, risalenti a decenni fa.

Un “grande classico”. Quanto avvenuto ieri alla Camera con la bocciatura dell’emendamento sulla preferenze operato dai franchi tiratori, affonda origini molto lontane nella politica italiana e non è certo la prima volta. L’origine del termine. Chi segue la politica sa bene di cosa si tratta: quando si parla di franchi tiratori si fa riferimento a chi, sfruttando la possibilità dello scrutinio segreto, quindi di votare senza far conoscere la propria preferenza, volta le spalle al proprio partito votando in maniera diversa rispetto alle indicazioni. Ed è quanto avvenuto ieri con 30 esponenti politici del centrodestra che hanno ribaltato l’esito dell’emendamento. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Dai 101 di Prodi a Marini: quando i franchi tiratori creano il caos in Aula

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