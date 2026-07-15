politica italiana. Dopo la sconfitta del governo ieri con il voto alla Camera, oggi nuove tensioni nella maggioranza sempre sulla legge elettorale. Servizio di Augusto Cantelmi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

© Tv2000.it - Tensioni di governo dopo la sconfitta sulla legge elettorale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Tensioni di governo dopo la sconfitta sulla legge elettorale

Notizie e thread social correlati

Come si è arrivati alla clamorosa sconfitta del governo sulla legge elettoraleMartedì pomeriggio il governo ha subito una sconfitta parlamentare sulla legge elettorale.

Governo Meloni, la premier dopo il vertice Nato torna al caos legge elettorale. Tensioni nel campo largo per la piazza di Napoli: news in direttaDopo il vertice Nato, la premier è tornata a concentrarsi sulla legge elettorale, con tensioni all’interno del campo politico.

Temi più discussi: L'ira di Meloni, tensioni e riflessioni sul futuro; Corno d’Africa: Elezioni in Etiopia 2026, dopo la vittoria del Prosperity Party le tensioni perdurano; Trump e Meloni, dall'idillio alla rottura: cosa è successo; NATO: gli Alleati ad Ankara per riarmo, Trump l'incognita.

Tensioni nella maggioranza dopo la sconfitta in Aula. Ciriani: Noi andiamo avanti vogliamo concludere l'esperienza di governo. Il ministro dei Rapporti con il Parlamento risponde sulla posizione dell'esecutivo dopo il terremoto politico sulla legge elettorale, c x.com

L'ira di Meloni, tensioni e riflessioni sul futuroAlla vigilia, raccontano in ambienti di governo, Giorgia Meloni aveva fatto pervenire un messaggio agli alleati. E più o meno lasciava intendere che se la maggioranza fosse andata sotto nel voto a scr ... ansa.it

r/Fantasy Recensione di Martedì - Recensisci qui ciò che hai apprezzato! - 07 Luglio 2026 reddit

Nato, Rutte a Washington per allentare le tensioni in vista del vertice di luglioEsclusiva: Il segretario generale della NATO Mark Rutte sarà a Washington martedì, prima del vertice di luglio ad Ankara. I rapporti tra USA e alleati si sono tesi dopo che Trump ha accusato l’Europa ... it.euronews.com