Governo Meloni la premier dopo il vertice Nato torna al caos legge elettorale Tensioni nel campo largo per la piazza di Napoli | news in diretta
Dopo il vertice Nato, la premier è tornata a concentrarsi sulla legge elettorale, con tensioni all’interno del campo politico. La discussione si svolge in un clima di scontro tra le forze di maggioranza, mentre in piazza a Napoli si registrano proteste e tensioni. La situazione politica interna si intreccia con le tensioni manifestate nelle strade, in un momento di confronto acceso tra diversi gruppi politici.
Le notizie dell'ultima ora sul governo Meloni dopo il vertice Nato. La presidente del Consiglio ora torna a occuparsi delle difficoltà interne con la legge elettorale. Pd-M5s-Avs fanno i conti con le ricadute dell'evento elettorale a Napoli, con qualche polemica interna soprattutto al Pd. Tutti gli aggiornamenti. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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