Governo Meloni la premier dopo il vertice Nato torna al caos legge elettorale Tensioni nel campo largo per la piazza di Napoli | news in diretta

Da fanpage.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo il vertice Nato, la premier è tornata a concentrarsi sulla legge elettorale, con tensioni all’interno del campo politico. La discussione si svolge in un clima di scontro tra le forze di maggioranza, mentre in piazza a Napoli si registrano proteste e tensioni. La situazione politica interna si intreccia con le tensioni manifestate nelle strade, in un momento di confronto acceso tra diversi gruppi politici.

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Le notizie dell'ultima ora sul governo Meloni dopo il vertice Nato. La presidente del Consiglio ora torna a occuparsi delle difficoltà interne con la legge elettorale. Pd-M5s-Avs fanno i conti con le ricadute dell'evento elettorale a Napoli, con qualche polemica interna soprattutto al Pd. Tutti gli aggiornamenti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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