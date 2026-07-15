Martedì pomeriggio il governo ha subito una sconfitta parlamentare sulla legge elettorale. Un emendamento presentato ha ottenuto il voto contrario di una larga maggioranza, contrastando la posizione dell'esecutivo. La votazione si è conclusa con un risultato che ha messo in discussione la proposta del governo, segnando un'importante battuta d'arresto per l'esecutivo. La sconfitta rappresenta la più significativa dal momento in cui il presidente del Consiglio ha assunto l'incarico.

Martedì pomeriggio Giorgia Meloni ha subìto la sua più rilevante sconfitta parlamentare da quando è presidente del Consiglio: un emendamento proposto e fortemente voluto dal suo partito, Fratelli d’Italia, e su cui il governo si era esplicitamente dichiarato favorevole, è stato bocciato dall’aula della Camera col contributo decisivo dei partiti della maggioranza di governo. Riguardava una riforma che per Meloni è prioritaria: quella della legge elettorale. Almeno una quarantina di deputati di centrodestra, più probabilmente una cinquantina, ha votato contro le indicazioni della presidente del Consiglio. È un fatto politico notevolissimo, ma non si può dire che fosse inatteso. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Come si è arrivati alla clamorosa sconfitta del governo sulla legge elettorale

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