La semifinale dei Mondiali tra Inghilterra e Argentina si svolge in un clima di tensione politica. Prima del calcio d'inizio, Victoria Villarruel, vicepresidente del governo argentino, ha fatto dichiarazioni che hanno alimentato le tensioni. La replica delle autorità britanniche alle sue parole ha contribuito ad aumentare il clima di confronto tra i due paesi. La partita si gioca con un sottofondo di polemiche legate a questioni storiche e diplomatiche.

La semifinale dei Mondiali tra Inghilterra e Argentina si carica di tensione politica prima del fischio d’inizio. A riaccendere il confronto è stata Victoria Villarruel, vicepresidente del governo Milei. Un attacco diretto agli inglesi che ha portato alla replica di Nile Gardiner, ex consigliere della premier britannica Margaret Thatcher. Al centro della discussione la storica disputa sulle isole Falkland, chiamate Malvinas in Argentina. Inghilterra Argentina, il messaggio della vice di Milei La disputa per le Falkland-Malvinas Lo scontro social con l’ex consigliere di Thatcher Inghilterra Argentina, il divieto sulle bandiere Victoria Villarruel ha poi aggiunto: “Non è solo una partita di calcio. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Tensione politica per Inghilterra-Argentina, dall'attacco della vice di Milei alla replica sulle Falkland

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Inglaterra y Argentina una rivalidad de clase mundial

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