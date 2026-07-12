Inghilterra-Argentina dalle Falkland alla Mano de Dios | Bellingham-Messi vale la finale mondiale

Durante la partita tra Inghilterra e Argentina, sono stati ricordati eventi storici legati a incontri passati. In particolare, si è menzionata la doppietta di Maradona nel 1986 e una simulazione di un calciatore argentino su un avversario inglese, avvenuta in passato. La sfida attuale tra le due nazionali ha richiamato queste vicende, che hanno segnato le loro rivalità sportive nel corso degli anni. La partita ha visto un confronto tra due delle più celebri nazionali di calcio.

Dalla doppietta di Maradona a Messico ‘86 alla simulazione di Simeone su Beckham (ora amici) la sfida fra i Tre Leoni e l’Albiceleste non è mai stata solo una partita. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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Quanto è importante per te la partita di mercoledì? Come inglese in Argentina... mi terrorizza l'idea di perdere. Penso che me ne vado uguale, haha? reddit

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