La vicepresidente argentina ha commentato la semifinale tra Argentina e Inghilterra, riferendosi alla disputa sulle Falkland-Malvinas. La partita del Mondiale rappresenta una sfida tra due nazionali con obiettivi distinti: una cerca il secondo titolo consecutivo, l’altra punta a vincere dopo 60 anni. La questione territoriale delle isole resta un tema di attenzione nel contesto sportivo e politico. La partita si svolge in un clima di tensione legato anche a questa disputa.

È una semifinale di un Mondiale, è la sfida tra due nazionali che hanno due obiettivi differenti ma comunque importanti: una per trionfare per la seconda volta consecutiva, l’altra per tornare a vincere a distanza di 60 anni dall’ultima volta. Può essere l’ultima di Messi o quella della consacrazione di Bellingham. Insomma, Inghilterra – Argentina è una partita già carica di tensione e di grande importanza, ma a caricare ancora di più la vigilia ci ha pensato la vicepresidente argentina Victoria Villarruel. Villarruel ha preso le distanze dalle parole del ct dell’Albiceleste Lionel Scaloni, che alla vigilia della sfida aveva invitato a separare calcio e politica, definendo l’incontro “una partita di calcio” e chiedendo di non legarlo agli eventi del passato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Giochiamo contro i pirati usurpatori”: la vicepresidente argentina accende la semifinale con l’Inghilterra e riporta al centro la questione sulle Falkland-Malvinas

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