Tensione al corteo dei rider in corso Buenos Aires | i manifestanti bloccano i colleghi che lavorano
Durante un corteo dei rider in corso Buenos Aires, i manifestanti hanno bloccato ripetutamente i colleghi che continuavano a lavorare. In alcune occasioni, i ciclisti in protesta hanno fermato con forza chi non partecipava allo sciopero, gettando via il cibo che avevano nello zaino. La protesta coinvolge principalmente i ciclofattorini che chiedono miglioramenti delle condizioni di lavoro. Non sono stati segnalati incidenti gravi o feriti durante l’evento.
In più occasioni i ciclofattorini in protesta hanno fermato con forza quelli che invece non stavano scioperando, gettando via il cibo che avevano nello zaino. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Notizie e thread social correlati
Tensione al corteo dei rider a MilanoDurante un corteo di rider a Milano, i ciclofattorini in protesta hanno bloccato i mezzi non coinvolti nello sciopero, impedendo loro di proseguire.
Giro d'Italia a Milano: il passaggio da corso Buenos AiresIl Giro d'Italia è transitato oggi a Milano, attraversando corso Buenos Aires, una delle vie principali della città.