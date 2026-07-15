Tensione al corteo dei rider in corso Buenos Aires | i manifestanti bloccano i colleghi che lavorano

Notizia in breve

Durante un corteo dei rider in corso Buenos Aires, i manifestanti hanno bloccato ripetutamente i colleghi che continuavano a lavorare. In alcune occasioni, i ciclisti in protesta hanno fermato con forza chi non partecipava allo sciopero, gettando via il cibo che avevano nello zaino. La protesta coinvolge principalmente i ciclofattorini che chiedono miglioramenti delle condizioni di lavoro. Non sono stati segnalati incidenti gravi o feriti durante l’evento.