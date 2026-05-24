Il Giro d'Italia è transitato oggi a Milano, attraversando corso Buenos Aires, una delle vie principali della città. La corsa ha suscitato applausi tra i presenti, mentre il caldo intenso ha accompagnato l’evento. Il percorso ha collegato piazzale Loreto con il centro storico, attirando numerosi spettatori lungo la strada. La tappa milanese ha rappresentato una delle tappe di questa edizione della gara ciclistica.

Grande caldo e applausi per il passaggio del Giro in corso Buenos Aires, la lunga direttrice che unisce piazzale Loreto al centro storico. La folla ha salutato i quattro fuggitivi e il gruppone. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Giro d'Italia a Milano: il passaggio da corso Buenos Aires

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