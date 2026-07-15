Tensione al corteo dei rider a Milano
Durante un corteo di rider a Milano, i ciclofattorini in protesta hanno bloccato i mezzi non coinvolti nello sciopero, impedendo loro di proseguire. Alcuni di loro hanno anche gettato il cibo che avevano nello zaino. L'episodio si è verificato in corso Buenos Aires, dove si sono verificati momenti di tensione tra i manifestanti e altri ciclisti non partecipanti alla protesta. La situazione è rimasta sotto osservazione.
In corso Buenos Aires i ciclofattorini in protesta hanno fermato con forza quelli che invece non stavano scioperando, gettando via il cibo che avevano nello zaino. . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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