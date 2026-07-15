tensione al corteo dei rider a milano

Notizia in breve

Durante un corteo di rider a Milano, i ciclofattorini in protesta hanno bloccato i mezzi non coinvolti nello sciopero, impedendo loro di proseguire. Alcuni di loro hanno anche gettato il cibo che avevano nello zaino. L'episodio si è verificato in corso Buenos Aires, dove si sono verificati momenti di tensione tra i manifestanti e altri ciclisti non partecipanti alla protesta. La situazione è rimasta sotto osservazione.