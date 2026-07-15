Rider in sciopero a Milano | Solo tre euro di offerta a consegna Salute e reddito devono andare di pari passo Ecco il percorso del corteo

Oggi a Milano, i rider di Glovo e Deliveroo sono scesi in piazza in modo compatto, bloccando le consegne. La protesta si è concentrata sul pagamento di tre euro per consegna, ritenuto insufficiente, e sulla sospensione delle consegne nelle ore più calde, decisa dal Comune. Il corteo si è snodato lungo le strade principali, con i partecipanti che portavano cartelli e slogan. La mobilitazione ha coinvolto decine di persone.

Milano, 15 luglio 2026 – Il pretesto – con il quale i rider di Glovo e Deliveroo hanno deciso di scioperare e scendere in piazza oggi a Milano – è l’entrata in vigore dell' ordinanza del Comune, che ha previsto la sospensione delle consegne per i corrieri in bicicletta nelle giornate e nelle fasce orarie più calde. https:www.ilgiorno.itmilanoeconomiacaldo-lavoro-x9faurlm La richieste della mobilitazione, promossa da Nidil Cgil, nascono invece dall’ormai nota necessità: si domanda alle piattaforme di food delivery di riconoscere una copertura economica per le ore di fermo forzato. Il blocco delle attività, necessario per tutelare la salute e la sicurezza di chi lavora all'aperto durante le ondate di calore, infatti secondo i sindacati non può tradursi in una perdita di salario per lavoratrici e lavoratori. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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