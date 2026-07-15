tennistavolo i migliori italiani nei ranking mondiali aggiornati

Lunedì 13 luglio sono stati pubblicati i nuovi ranking mondiali di tennistavolo. Tra le donne italiane, Gaia Monfardini si trova all'81ª posizione e Giorgia Piccolin all'88ª. Nel settore maschile, John Oyebode è al 88º posto. Nessun altro atleta italiano si trova tra i primi 100.

Sono stati rilasciati lunedì 13 luglio i ranking mondiali aggiornati del tennistavolo: in casa Italia si registrano tra le prime 100 del mondo i nomi di due azzurre, ovvero Gaia Monfardini (81) e Giorgia Piccolin (88), mentre nel settore maschile John Oyebode si attesta al numero 88. La miglior italiana è Gaia Monfardini, 81ma a quota 372 punti, di poco davanti a Giorgia Piccolin, 88ma con 332, mentre Nicole Arlia è 152ma con 162, e precede Debora Vivarelli, 162ma con 145. Tra gli uomini John Oyebode risulta 88° con 383 punti, davanti a Nyagol Stoyanov, 101° con 300, Matteo Mutti, 133° con 205, e Mihai Bobocica, 154° con 173. Dominio cinese... 🔗 Leggi su Oasport.it

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