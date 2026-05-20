Il judo italiano vede una rappresentante in vetta ai ranking mondiali, con Bellandi che si posiziona sul podio. Gli uomini italiani, invece, sono fuori dalla top 10, segnando una prestazione meno brillante rispetto alle donne. Manca ancora molto al prossimo ciclo olimpico, che prenderà il via il 15 giugno 2026 con l'apertura ufficiale della fase di qualificazione. La situazione attuale riflette le dinamiche delle diverse categorie e il livello di competitività raggiunto dal settore nel panorama internazionale.

Ormai ci siamo. Il 15 giugno 2026 si aprirà ufficialmente il periodo di qualificazione olimpica del judo (che terminerà il 12 giugno 2028) verso la prossima edizione dei Giochi Olimpici, rendendo ogni singolo torneo del circuito maggiore potenzialmente decisivo per la conquista di un determinato pass a cinque cerchi. Il criterio principale per l’assegnazione delle quote olimpiche sarà il ranking, che prende in considerazione tutti i risultati internazionali raccolti nei 24 mesi precedenti. Le classifiche attuali non hanno alcuna valenza dunque nell’ottica della rincorsa a Los Angeles 2028, anche se sono comunque importanti per stabilire le teste di serie nei vari eventi del World Tour. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Judo, gli italiani nei ranking mondiali: Bellandi unica azzurra sul podio, uomini fuori dalla top10

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JUDO - CAMPIONATO ITALIANO JUNIORES A2 2026 - Femminile - Tatami 1

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