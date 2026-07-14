Equitazione i migliori italiani nel ranking mondiale aggiornato di salto ostacoli

Da oasport.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Martedì 30 giugno 2026 è stato aggiornato il ranking mondiale di salto ostacoli. Nel nuovo elenco, che include risultati degli ultimi dodici mesi, tre cavalieri italiani si trovano tra i primi 100 del mondo. L’aggiornamento riflette le performance ottenute dal luglio 2025 a giugno 2026. Nessuna altra informazione sui nomi o le posizioni specifiche degli atleti italiani è stata comunicata.

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Martedì 30 giugno 2026 è stato aggiornato il ranking mondiale del salto ostacoli dell’equitazione, comprendente i risultati ottenuti da cavalieri ed amazzoni negli ultimi dodici mesi, a partire dal 1° luglio 2025: l’Italia conta tre atleti tra i primi 100 al mondo. Il migliore è Piergiorgio Bucci, che guadagna ben 7 posizioni e si issa al 15° posto con 2516 punti, mentre alle sue spalle seguono Emanuele Gaudiano, che sale di uno ed è 56° con 1818, ed Emanuele Camilli, che si migliora di 5 posti ed è 68° con 1747. Immobili le prime quattro posizioni della classifica mondiale: in testa si trova lo statunitense Kent Farrington, primo a quota 3475, che precede il tedesco Richard Vogel, secondo con 3382, e due britannici, con Scott Brash terzo con 3221 e Ben Maher quarto a quota 3141. 🔗 Leggi su Oasport.it

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