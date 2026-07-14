Stefano Travaglia ha vinto il suo primo match nel tabellone principale di un torneo ATP dopo più di quattro anni, battendo il qualificato ceco con un punteggio di 6-4 6-2 in un'ora e 36 minuti. Con questa vittoria, il tennista marchigiano si è qualificato per il secondo turno, dove affronterà Mariano Navone.

Il marchigiano supera il qualificato ceco con un netto 6-4 6-2 in un’ora e 36 minuti e vola al secondo turno, dove affronterà Mariano Navone. Stefano Travaglia torna a vincere un match nel tabellone principale di un torneo ATP dopo oltre quattro anni. Il tennista marchigiano, numero 150 del mondo, ha superato il qualificato ceco Martin Krumich al primo turno dell’ATP 250 di Bastad con il punteggio di 6-4 6-2 in un’ora e 36 minuti di gioco. Una vittoria importante per il 34enne di Ascoli Piceno, che non conquistava un successo a livello ATP da Marsiglia 2022 e che ora si regala un secondo turno contro Mariano Navone, testa di serie numero 4 del torneo. 🔗 Leggi su Sportface.it

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© Sportface.it - ATP Bastad, Travaglia torna a vincere a livello ATP dopo quattro anni: battuto Krumich

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