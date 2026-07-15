I mercati sono entrati in una fase in cui la geopolitica influisce sul costo del capitale. Le tensioni internazionali hanno un impatto su energia, inflazione e tassi di interesse, portando a cambiamenti nelle strategie di investimento e nella competitività globale. Gli investitori sono chiamati a leggere questa nuova fase di trasformazione, caratterizzata da variabili geopolitiche che incidono direttamente sui mercati finanziari.

“I mercati stanno entrando in una fase in cui la geopolitica incide direttamente sul costo del capitale. Le tensioni internazionali influenzano energia, inflazione e tassi, modificando le decisioni di investimento e la competitività globale. In questo contesto, la chiusura dello Stretto di Hormuz desta particolare attenzione, poiché potrebbe alimentare nuove pressioni sui prezzi di petrolio e gas, con ripercussioni sulla crescita e sull'inflazione. La sfida europea sarà trasformare questa fase di vulnerabilità in un'opportunità di investimento. Allo stesso tempo, la politica monetaria dovrà trovare un equilibrio tra il contenimento dell'inflazione e il sostegno a credito, investimenti e crescita. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Tendercapital sui mercati, Zani: “Investitori chiamati a leggere una nuova fase di trasformazione globale”

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