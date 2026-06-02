La Fed ha annunciato il cambio di leadership con la nomina di Kevin Warsh. La decisione ha portato a un calo dei mercati azionari e a un aumento della cautela tra gli investitori, in particolare sui bond. Si evidenzia un aumento della volatilità e un atteggiamento più prudente verso gli strumenti obbligazionari. La nomina solleva anche dubbi sull’indipendenza dell’istituto e sulle possibili ripercussioni future sulla politica monetaria.

"La nomina di Kevin Warsh apre interrogativi importanti sull’indipendenza della Fed e sulle possibili conseguenze per i mercati finanziari". Per Mickael Benhaim, Head of Fixed Income Investment Strategy & Solutions di Pictet Asset Management, l’imminente cambio al vertice della banca centrale americana avrà ricadute dirette sui risparmiatori, anche italiani. "Pur avendo ribadito il proprio sostegno all’autonomia operativa del Fomc – spiega – Warsh continua a esprimere forti critiche nei confronti della Fed. Questa impostazione lascia ipotizzare una possibile maggiore influenza del governo sulla politica monetaria, con tassi d’interesse più allineati alle priorità di spesa pubblica, crescita e commercio dell’attuale amministrazione". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Cambio alla Fed: svolta sui mercati: "Investitori, più prudenza sui bond"

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Arriva il SALVATAGGIO dei Mercati: la Banca Centrale INIETTA Liquidità (senza usare il QE)

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