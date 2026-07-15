I mercati si trovano in una fase in cui la geopolitica ha un impatto diretto sui costi del capitale. Tensioni internazionali stanno influenzando i prezzi dell’energia, l’inflazione e i tassi di interesse, con effetti sulle scelte di investimento e sulla competitività mondiale. Questa trasformazione globale richiede attenzione da parte degli investitori, che devono considerare i rischi geopolitici nelle loro strategie. La situazione attuale segna un cambiamento rispetto ai periodi precedenti, con effetti immediati sui mercati finanziari.

“I mercati stanno entrando in una fase in cui la geopolitica incide direttamente sul costo del capitale. Le tensioni internazionali influenzano energia, inflazione e tassi, modificando le decisioni di investimento e la competitività globale. In questo contesto, la chiusura dello Stretto di Hormuz desta particolare attenzione, poiché potrebbe alimentare nuove pressioni sui prezzi di petrolio e gas, con ripercussioni sulla crescita e sull'inflazione. La sfida europea sarà trasformare questa fase di vulnerabilità in un'opportunità di investimento. Allo stesso tempo, la politica monetaria dovrà trovare un equilibrio tra il contenimento dell'inflazione e il sostegno a credito, investimenti e crescita. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Mercati, Moreno Zani, Tendercapital: “Investitori chiamati a leggere una nuova fase di trasformazione globale”

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