Temporali forti oggi 15 luglio al Nord Italia | rischio grandine downburst e nubifragi

Una perturbazione temporalesca di forte intensità sta interessando il Nord Italia oggi, 15 luglio. Le regioni più colpite sono Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna, con possibili effetti anche nel Nord-Est e lungo la costa adriatica. Si registrano rischi di grandine, downburst e nubifragi in queste zone. La fase temporalesca si sta sviluppando nel corso della giornata, con il maltempo che potrebbe proseguire nelle ore successive.

Una fase temporalesca potenzialmente severa attraverserà oggi, mercoledì 15 luglio, il Nord Italia. Le aree maggiormente esposte saranno Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna, con successivo coinvolgimento del Nord-Est e dell’area adriatica. Possibili grandinate di grosse dimensioni, raffiche di vento molto intense e precipitazioni concentrate in poco tempo. La giornata di oggi, mercoledì 15 luglio 2026, presenta condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali organizzati e localmente violenti sulle regioni settentrionali. L’attenzione è particolarmente elevata perché i fenomeni si formeranno in un’atmosfera molto calda e ricca di umidità nei bassi strati. 🔗 Leggi su Meteopop.it

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GIORNATA CON TANTI TEMPORALI AL NORD Sabato 11 Luglio

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