Focus temporali | attesi forti temporali al Nord Italia ESTOFEX emette un livello 3 per grandine e colpi di vento

Mercoledì 15 luglio, temporali intensi colpiranno Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna. Sono previste supercelle, grandine tra 5 e 8 centimetri, nubifragi e raffiche di vento molto forti. ESTOFEX ha emesso un'allerta livello 3 per grandine e vento forte. La fase temporalesca potrebbe causare danni e disagi nelle zone interessate.

Mercoledì 15 luglio fase temporalesca particolarmente severa tra Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna. Possibili supercelle, grandine fino a 5-8 centimetri, nubifragi e raffiche molto intense. Il caldo eccezionale continuerà invece sul resto d’Italia.. L’anticiclone nordafricano continuerà a dominare il Mediterraneo e gran parte dell’Italia almeno fino a sabato 18 luglio, mantenendo attiva la terza ondata di calore della stagione. Tuttavia, lungo il suo margine settentrionale, l’arrivo di un impulso instabile determinerà nella giornata di mercoledì 15 luglio una fase temporalesca potenzialmente molto intensa sulle regioni settentrionali. Per il periodo compreso tra le 08:00 di mercoledì 15 e le 08:00 di giovedì 16 luglio, ESTOFEX ha emesso un livello 3, il massimo della propria scala previsionale, su alcune aree del Nord Italia. 🔗 Leggi su Meteopop.it

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Caldo estremo e poi temporali violentissimi. Ma è normale tutto questo Com'è la situazione da voi

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