Nel tardo pomeriggio, il nord Italia è stato colpito da temporali intensi, con nubifragi, raffiche di vento e grandine di grandi dimensioni. Le condizioni meteorologiche estreme hanno causato danni e disagi nella regione. Nessuna informazione su feriti o danni specifici è stata comunicata. La situazione rimane sotto monitoraggio da parte delle autorità competenti.

Una nuova e intensa fase di maltempo ha investito nel tardo pomeriggio il nord Italia, dove temporali particolarmente violenti hanno portato nubifragi, raffiche di vento e grandine di dimensioni eccezionali. In alcune aree i chicchi hanno raggiunto un diametro stimato tra i 4 e i 5 centimetri, con conseguenze segnalate su automobili, abitazioni, colture e materiali esposti all’aperto. Il passaggio della perturbazione è stato rapido ma molto intenso: in poche ore si sono concentrate precipitazioni abbondanti, accompagnate da fenomeni localmente severi. Le zone dell’ovest vicentino sono risultate tra le più esposte, mentre l’attenzione è rimasta alta anche per l’evoluzione dei temporali in altre parti della regione. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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© Tvzap.it - Violenti temporali al nord Italia: nubifragi e grandine gigante: devastante!

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AVVISO METEO 2 GIUGNO: Temporali violenti e Nubifragi in arrivo!

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