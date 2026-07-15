Temporali e grandine in arrivo in Italia le aree a rischio | cosa fare per i danni

In Italia sono previsti temporali e grandinate nelle giornate del 15 e 16 luglio, con particolare intensità al Nord. Dopo giorni di caldo intenso, si attende un cambio di condizioni meteorologiche. Le aree a rischio includono le regioni settentrionali, dove sono previste forti rovesci e grandinate. Si consiglia di adottare misure di sicurezza per prevenire danni a persone e proprietà. Nessuna altra informazione su eventuali interventi o aggiornamenti.

Allarme temporale in Italia dopo giorni di caldo intenso. Il Paese si prepara a un brusco cambio di scenario, con le giornate del 15 e 16 luglio caratterizzate da forti rovesci al Nord. Finalmente si riuscirà a respirare meglio? Vero, ma a che prezzo? Si prevedono infatti grandine, nubifragi e raffiche di vento. Un peggioramento che porterà di ceto sollievo dall’afa ma che, al tempo stesso, causerà danni concreti. A rischio case e automobili, con alcune zone più a rischio di altre. Ecco quali sono e cosa fare se il maltempo provoca distruzione. Sapere come muoversi tra assicurazioni e risarcimenti, infatti, può fare nettamente la differenza per il proprio portafogli. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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2 Giugno forti temporali con grandine, in arrivo al centro-nord.

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