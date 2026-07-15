Un allerta rosso è stata diramata dall'Arpav per temporali intensi che interessano il Nordest. Dopo tre ondate di calore, il maltempo ha colpito l'Alto Adige, il Bellunese e il Friuli, causando sradicamenti di alberi e fulmini. L’attenzione resta alta anche in pianura, con condizioni meteorologiche avverse previste per tutta la giornata del 15 luglio.

Allerta temporali su tutto il Nordest. Fenomeni intensi hanno già colpito l'Alto Adige, il Bellunese e il Friuli ma l'attenzione resta alta anche in pianura per la giornata di oggi, 15 luglio. Arpav ha emesso un'alert rosso: «Mercoledì tempo a tratti instabile con possibili rovesci e temporali dapprima su zone montane e pedemontane in estensione alla pianura tra mercoledì pomeriggiosera e giovedì mattina; saranno probabili fenomeni intensi». Il maltempo arriva nel pieno della terza ondata di caldo estremo che sta attraversando tutta l'Europa. A Nordest si sono avvertiti picchi anche di 36 gradi e notti durante le quali le temperature non sono scese sotto i 26 gradi in alcune zone. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

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© Ilgazzettino.it - Temporali che sradicano alberi, tempeste di fulmini: dopo la terza ondata di calore il maltempo è arrivato a Nordest. Alert rosso di Arpav

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