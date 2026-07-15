Un allerta arancione di Arpav segnala temporali intensi in tutto il Nordest, con fenomeni che hanno già interessato l'Alto Adige, il Bellunese e il Friuli. Il maltempo ha provocato sradicamento di alberi e fulmini, e l’attenzione rimane alta anche nelle zone pianeggianti per oggi, 15 luglio.

Allerta temporali su tutto il Nordest. Fenomeni intensi hanno già colpito l'Alto Adige, il Bellunese e il Friuli ma l'attenzione resta alta anche in pianura per la giornata di oggi, 15 luglio. Arpav ha emesso un'alert rosso: «Mercoledì tempo a tratti instabile con possibili rovesci e temporali dapprima su zone montane e pedemontane in estensione alla pianura tra mercoledì pomeriggiosera e giovedì mattina; saranno probabili fenomeni intensi». Il maltempo arriva nel pieno della terza ondata di caldo estremo che sta attraversando tutta l'Europa. A Nordest si sono avvertiti picchi anche di 36 gradi e notti durante le quali le temperature non sono scese sotto i 26 gradi in alcune zone. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

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© Ilgazzettino.it - Temporali che sradicano alberi, tempeste di fulmini: il maltempo dopo la terza ondata di calore è arrivato a Nordest. Alert rosso di Arpav

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