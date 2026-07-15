La federcalcio tedesca ha annunciato di non sostenere più il presidente della FIFA, Gianni Infantino, a causa delle polemiche sul caso Balogun. Le associazioni nazionali stanno esprimendo disaccordo, aumentando le critiche nei confronti della gestione internazionale del calcio. La situazione si sta aggravando, con un crescente numero di membri che si dissociano dall’attuale leadership. La crisi interna si intensifica, mentre le tensioni si diffondono tra le federazioni.

La Germania volta le spalle a Infantino, dissenso in aumento per il caso Balogun. La ricostruzione di quanto sta succedendo. Il consenso attorno a Gianni Infantino vacilla vistosamente. Il presidente della FIFA si trova ad affrontare un malumore crescente che si propaga su più fronti, culminato con la clamorosa decisione della Federcalcio tedesca ( DFB ) di non appoggiare la sua ricandidatura in vista delle elezioni del 2027. Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo Lo strappo della DFB e il caso della telefonata di Trump. Secondo quanto rivelato dalla BILD, a far precipitare i rapporti tra la Germania e il numero uno di Zurigo è stato il controverso caso Folarin Balogun. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Tempesta sulla FIFA: la Germania volta le spalle a Infantino, cresce il dissenso per il caso Balogun

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