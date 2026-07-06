Donald Trump ha confermato di aver parlato con il presidente della Fifa riguardo all'espulsione dell’attaccante Usa Folarin Balogun, successivamente sospesa. La Fifa ha dichiarato che la decisione sulla squalifica è stata presa in piena autonomia. Non sono stati forniti dettagli sulla durata della sospensione o sui motivi dell’espulsione. La questione riguarda il procedimento disciplinare avviato contro il giocatore.

Donald Trump ha confermato di aver discusso con il presidente della Fifa, Gianni Infantino, dell'espulsione dell'attaccante Usa Folarin Balogun, a cui poi è stata 'congelata' la squalifica. "Sì l'ho fatto", ha affermato il presidente americano parlando nello Studio Ovale, "non era un fallo, erano due atleti che si sono scontrati". "L'arbitro è un po' sospetto, se guardiamo al suo passato", ha aggiunto Trump alludendo al fischietto basriliano Claus, "ha preso una decisione alla quale nessuno poteva credere". "Penso che se non avesse potuto giocare sarebbe stato un grosso errore, vogliamo schierare i migliori come anche il Belgio", ha aggiunto. A fornire altri, significativi elementi alla ricostruzione della vicenda è proprio Infantino. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Il caso Balogun e la telefonata con Trump, Infantino: "La Fifa ha deciso in indipendenza"

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Caso Balogun, Trump telefona e Infantino compromette la Fifa.

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