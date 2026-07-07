Un gruppo di eurodeputati ha chiesto alla Fifa di avviare un’indagine su Infantino riguardo alla squalifica annullata dell’attaccante statunitense Balogun. La federcalcio tedesca ha dichiarato che il caso non deve essere archiviato. La questione si è spostata nei palazzi europei, con richieste ufficiali di approfondimento sulla decisione relativa all’attaccante. La Fifa non ha ancora commentato.

Il caso della squalifica annullata all’attaccante statunitense Folarin Balogun arriva nei palazzi di Bruxelles. Qui infatti un gruppo di eurodeputati ha scritto una lettera ai presidenti delle 27 federazioni calcistiche dell’Ue per chiedere che venga sollecitata un’indagine formale della FIFA sul possibile coinvolgimento del presidente Gianni Infantino nella decisione di sospendere la squalifica, vista la telefonata ammessa prima dal presidente Usa Donald Trump e poi dallo stesso Infantino. A fare eco, anche dopo la sconfitta e quindi l’eliminazione degli Usa dai Mondiali, anche la federcalcio tedesca. La Dfb ha chiesto infatti che non venga archiviato il caso della revoca della squalifica inflitta all’attaccante degli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il caso Balogun arriva nei palazzi di Bruxelles. Gli eurodeputati: “Fifa indaghi su Infantino”. La federcalcio tedesca: “Il caso non va archiviato”

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