Tempesta su Verona alberi caduti e tetti divelti | vigili del fuoco al lavoro da ore

Nella serata di lunedì, il maltempo ha colpito diverse zone del Veneto, causando danni e interventi di emergenza. Sono stati oltre 90 gli interventi dei vigili del fuoco, che hanno operato per rimuovere alberi caduti e riparare tetti danneggiati. Le raffiche di vento, accompagnate da pioggia e grandine, hanno interessato soprattutto le aree di Verona. La situazione è ancora sotto controllo, con i soccorritori impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza.

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