Tempesta su Verona alberi caduti e tetti divelti | vigili del fuoco al lavoro da ore
Nella serata di lunedì, il maltempo ha colpito diverse zone del Veneto, causando danni e interventi di emergenza. Sono stati oltre 90 gli interventi dei vigili del fuoco, che hanno operato per rimuovere alberi caduti e riparare tetti danneggiati. Le raffiche di vento, accompagnate da pioggia e grandine, hanno interessato soprattutto le aree di Verona. La situazione è ancora sotto controllo, con i soccorritori impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza.
Sono oltre 90 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco in Veneto a causa del maltempo che sta interessando la regione con forti piogge, grandine e raffiche di vento, registrate soprattutto nella serata di lunedì.40 gli interventi a Verona, dove si registrano alberi abbattuti e tetti.🔗 Leggi su Veronasera.it
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