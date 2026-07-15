tempesta di ghiaccio venti fortissimi e chicchi di grandine come palline da tennis

Notizia in breve

Un temporale improvviso ha portato venti fortissimi e grandine di grandi dimensioni, causando danni e panico in poche ore nel Nord Italia. La grandine ha colpito aree densamente popolate, danneggiando automobili e tetti. Le raffiche di vento hanno abbattuto alberi e segnaletica stradale, creando disagi e blocchi. Non sono stati segnalati vittime, ma molte persone sono rimaste bloccate o costrette a cercare riparo. Le autorità stanno valutando i danni e le conseguenze del maltempo.