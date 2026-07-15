Tempesta di ghiaccio Venti fortissimi e chicchi di grandine come palline da tennis
Un temporale improvviso ha portato venti fortissimi e grandine di grandi dimensioni, causando danni e panico in poche ore nel Nord Italia. La grandine ha colpito aree densamente popolate, danneggiando automobili e tetti. Le raffiche di vento hanno abbattuto alberi e segnaletica stradale, creando disagi e blocchi. Non sono stati segnalati vittime, ma molte persone sono rimaste bloccate o costrette a cercare riparo. Le autorità stanno valutando i danni e le conseguenze del maltempo.
Un pomeriggio che doveva essere come tanti altri si è trasformato in pochi minuti in un incubo. Il maltempo tornato a colpire il Nord Italia ha mostrato tutta la sua forza con un’ondata di fenomeni estremi che ha sorpreso migliaia di persone. Tra pioggia torrenziale, vento impetuoso e una grandinata di intensità eccezionale, intere comunità si sono ritrovate improvvisamente a fare i conti con una situazione di grave emergenza. >> Investito e ucciso da Paolo Belli, la decisione della procura. Cosa succede ora, le ultime notizie A provocare il violento peggioramento sono state le condizioni atmosferiche create dall’incontro tra aria più fresca proveniente dall’Atlantico e il caldo accumulato nelle ultime ore. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
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