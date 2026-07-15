Una donna in difficoltà è stata salvata a Livorno grazie a una chiamata tempestiva al 112. La polizia è intervenuta poco prima delle 19, rispondendo alla segnalazione di una telefonata disperata. L'intervento rapido ha permesso di raggiungere e assistere la donna in condizioni di emergenza. Nessuna informazione aggiuntiva è stata fornita sui dettagli dell'intervento o sulle condizioni della donna.

È stata una segnalazione tempestiva a permettere il salvataggio di una donna in difficoltà nella serata di ieri a Livorno. Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il personale è intervenuto poco prima delle 19.00 dopo aver ricevuto una chiamata di emergenza da parte di un uomo, preoccupato per l’intenzione di una sua conoscente di compiere un gesto estremo. L’allarme e l’intervento immediato Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la richiesta di aiuto è arrivata attraverso la linea di emergenza NUE 112. L’uomo ha segnalato la situazione critica, spingendo gli agenti a intervenire senza indugio. Dopo aver tentato invano di contattare telefonicamente la donna, risultata irraggiungibile, i poliziotti hanno deciso di recarsi direttamente presso la sua abitazione. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Segui gli aggiornamenti su Livorno.

© Virgilio.it - Telefonata disperata al 112 e salvataggio in extremis di una donna a Livorno: intervento lampo della polizia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

“Era immobile tra le auto che sfrecciavano”, salvataggio in extremis della poliziaIl primo maggio a Prato, un uomo molto anziano che aveva appena lasciato la sua abitazione si è trovato in difficoltà, perdendo l’orientamento.

92enne rischia la vita a Prato, era in stato confusionale in mezzo al traffico: intervento lampo della poliziaA Prato, un uomo di 92 anni è stato soccorso dalla Polizia di Stato dopo essere stato rintracciato in stato confusionale tra le corsie della strada.

Temi più discussi: Aiuto, papà sta uccidendo la mamma. La telefonata al 112 del bambino salva la donna; Aiuto, papà sta strangolando la mamma: bimbo chiama il 112 e la salva - POP; Chiama il 112 mentre viene aggredita dal compagno: salvata dai carabinieri.

Riposto, le strappa il telefono mentre chiama il 112: arrestato un 38enne per stalking e rapinaL'allarme è scattato quando al 112 è giunta una telefonata nel corso della quale l'operatore ha udito le disperate richieste di aiuto di una donna. newsicilia.it

Riposto, una telefonata al 112 salva una donna: arrestato 38enne per violenza e rapinaLa richiesta di aiuto interrotta durante la telefonata ha fatto scattare l’intervento dei militari. L’uomo è gravemente indiziato di atti persecutori e rapina RIPOSTO – Una telefonata al Numero Unico ... corrieretneo.it