92enne rischia la vita a Prato era in stato confusionale in mezzo al traffico | intervento lampo della polizia

A Prato, un uomo di 92 anni è stato soccorso dalla Polizia di Stato dopo essere stato rintracciato in stato confusionale tra le corsie della strada. L’intervento è stato rapido e ha evitato possibili conseguenze gravi. L’anziano si trovava nel traffico senza apparente controllo, e gli agenti sono intervenuti immediatamente per metterlo in sicurezza. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta nell’episodio.

Un uomo di 92 anni è stato tratto in salvo dalla Polizia di Stato dopo essere stato trovato in stato confusionale in mezzo al traffico di una delle principali arterie di Prato. L’intervento tempestivo degli agenti ha evitato una possibile tragedia, come reso noto dalle autorità. Il salvataggio: la ricostruzione dei fatti Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella serata di venerdì 1° maggio, intorno alle ore 20:30, lungo il viale Chang Zhou, una strada ad alto scorrimento caratterizzata da un intenso traffico veicolare nella città di Prato. Durante un normale servizio di controllo...🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - 92enne rischia la vita a Prato, era in stato confusionale in mezzo al traffico: intervento lampo della polizia Notizie correlate Leggi anche: Marito prende a schiaffi la moglie a Perugia, lei si rifugia in un negozio: intervento lampo della polizia Anziana rapinata e truffata ad Apricena: intervento lampo della polizia, due arrestiGli agenti di polizia del commissariato di San Severo, ha tratto in arresto due soggetti ritenuti responsabili di rapina, truffa aggravata,...