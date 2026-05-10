Il primo maggio a Prato, un uomo molto anziano che aveva appena lasciato la sua abitazione si è trovato in difficoltà, perdendo l’orientamento. Mentre si trovava tra le auto in movimento, è stato notato da un equipaggio di polizia che si trovava sul posto per un controllo di routine. La presenza di quest’ultimo ha permesso di intervenire tempestivamente, evitando conseguenze più gravi.

Prato, 10 maggio 2026 – Un servizio di controllo che si è trasformato in vero e proprio salvataggio. Accade a Prato, il primo maggio: un uomo molto anziano perde l’orientamento poco dopo essere uscito di casa. E, in pieno stato confusionale, si pietrifica in mezzo a una strada. Si tratta di viale Chang Zhou, molto trafficato, con corsie divise da uno spartitraffico dove appunto l’uomo trova un momentaneo “rifugio”. In realtà è proprio in mezzo alle auto che sfrecciano, sta lì, immobile, in evidente pericolo. “Gli occhi dei miei colleghi Giuseppe e Antonio si accorgono dell’anziano solo – si legge nel racconto della pagina social “Agente Lisa” – disorientato e fermo in mezzo alla strada.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Era immobile tra le auto che sfrecciavano”, salvataggio in extremis della polizia

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