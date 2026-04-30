La Juventus sembra intenzionata a rinunciare alla trattativa per un attaccante, dopo aver valutato l’interesse nei suoi confronti. Secondo fonti vicine alla società, le richieste economiche del club londinese sono risultate troppo elevate e hanno portato i bianconeri a prendere questa decisione. La situazione rimane in evoluzione, ma al momento non ci sarebbero ulteriori sviluppi nella trattativa.

di Angelo Ciarletta Jackson Juve, i bianconeri sono pronti a defilarsi dalla corsa all’attaccante a causa delle alte richieste del Chelsea. Ecco di quali cifre parliamo. La Juve osserva con attenzione le dinamiche del mercato internazionale, ponendo lo sguardo sul reparto offensivo. Durante il podcast Caffè Di Marzio, realizzato in collaborazione tra TMW e Gianlucadimarzio.com, l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha analizzato la situazione di Nicolas Jackson. Il senegalese è reduce da una stagione al Bayern Monaco, dove ha ricoperto il ruolo di vice di Harry Kane, ma il club bavarese non eserciterà il diritto di riscatto. MERCATO JUVE LIVE Il calciatore farà dunque ritorno al Chelsea, proprietario del suo cartellino.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Jackson Juve, i bianconeri si defilano dalla corsa all’attaccante? Ecco le richieste del Chelsea che spaventano la Vecchia Signora

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Occhio sempre al nome di Nicolas Jackson. L'estate scorsa ci aveva fatto un pensiero il Milan, ci aveva fatto un pensiero la Juve. Posso dirvi che Jackson darebbe apertura all'Italia. L'idea di poter giocare in Italia un giorno, da quello che mi risulta, lo tenta @F x.com

Attaccante futuro della Juve: anche Jackson fra le idee bianconere - facebook.com facebook