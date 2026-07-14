La Juventus e l’Inter sono interessate a Tegra Bolongo, centravanti del Losanna nato nel 2010. La società bianconera avrebbe inserito il giocatore tra i possibili acquisti futuri, secondo quanto riferito da un giornalista di SportItalia. Bolongo è considerato uno dei giovani più promettenti del calcio svizzero. La notizia è stata diffusa tramite un messaggio su X.

Tra i giovani talenti osservati dalla Juventus in vista del futuro figura il nome di Tegra Bolongo. Secondo quanto riferito dal giornalista di SportItalia Gianluca Longari su X, i bianconeri avrebbero messo nel mirino il centravanti classe 2010 del Losanna, considerato uno dei prospetti più interessanti del calcio elvetico. La concorrenza, però, non manca: il giornalista ha anche parlato di come anche l’Inter stia monitorando con attenzione il talento svizzero. Chi è Tegra Bolongo: caratteristiche numeri del calciatore. Tegra Bolongo è un attaccante mancino, attualmente nelle giovanili del Losanna. Il calciatore si distingue per altezza e forza fisica, caratteristiche che gli permettono di avere nel gioco aereo la sua principale abilità. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

Segui gli aggiornamenti su Juventus.

© Stilejuventus.com - Tegra Bolongo nel mirino della Juventus: duello con l’Inter per il talento del Losanna

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Frattesi nel mirino della Juventus, possibile scambio con l’Inter | CMLa Juventus sta considerando di acquistare il centrocampista dell’Inter, che potrebbe lasciare la squadra durante l’estate.

Leggi anche: Alajbegovic nel mirino della Serie A: c’è anche l’Inter alla finestra per il talento bosniaco valutato 30 milioni

SI - Inter e Juventus sul classe 2010 Tegra BolongoSia i nerazzurri che i bianconeri hanno esplorato la pista che porta al giovanissimo attaccante svizzero di origine congolese. Compirà 16 anni a settembre ... fcinternews.it

Juventus, nuovo talento nel mirino: sfida all’Inter per Tegra Bolongo, il baby bomber che fa sognareLa Juventus segue con attenzione Tegra Bolongo, attaccante classe 2010 del Lausanne. Dopo l’Inter, anche i bianconeri hanno chiesto informazioni ... tuttojuve.com