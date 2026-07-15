Il nuovo allenatore del Bologna ha effettuato due sessioni di allenamento ad alta intensità in Alto Adige, dedicate rispettivamente alla tecnica e all'atletica. All’arrivo, ha visitato il campo principale con lo staff. Tedesco ha dichiarato che il mercato è fermo per tutti a causa del Mondiale e che è presto per parlare di questioni legate all’Europa.

VALLES - All'arrivo in Alto Adige, era andato subito a visionare e a far segnare il campo principale insieme allo staff. Il nuovo allenatore del Bologna Domenico Tedesco ha iniziato la sua avventura con due sedute ad alta intensità, tecnica al mattino e più atletica al pomeriggio. In mezzo una chiacchierata con la stampa per fare il punto dopo la prima settimana di lavoro, contando anche gli allenamenti a Casteldebole, e sul mercato. Tedesco, quanta emozione c’è nel preparare la sua prima stagione da allenatore in Italia? «Non è la mia prima preparazione con un club, però mi fa piacere che sia una squadra italiana. Io e lo staff siamo focalizzati, abbiamo tanto lavoro da fare e c’è poco tempo per pensare alle emozioni ma è un sentimento positivo». 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

© Corrieredibologna.corriere.it - Tedesco: «Io e il club siamo allineati, con il Mondiale il mercato è fermo per tutti. Europa? Presto per parlarne»

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