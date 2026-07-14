Bologna Tedesco | Mercato bloccato ma sono allineato con il club Orsolini? Firma vicina

Il mercato di Bologna è fermo da settimane. Il tecnico Tedesco conferma di essere in linea con la società e che non ci sono novità sul fronte trasferimenti. Orsolini è vicino alla firma di un nuovo contratto. Tedesco ha parlato in mixed language, ma ha sottolineato che l’approccio del club resta quello dell’intensità. Nessun dettaglio sui tempi, né sui nomi coinvolti, né sui movimenti futuri. La squadra si prepara senza ulteriori annunci ufficiali.

Bologna, 14 luglio 2026 – Ha diretto i lavori un po’ in inglese e un po’ in italiano: ma la lingua che parla tutto il Bologna di Domenico Tedesco è quella dell ’intensità. Primo allenamento con il piede sull’acceleratore, quello andato in scena stamattina sul campo centrale di Valles, davanti a circa trecento tifosi. “Sono molto contento della risposta che stanno dando i miei giocatori”, ha detto il nuovo allenatore rossoblù che, dopo il lavoro sul campo, si è fermato a fare il punto con la stampa. Inevitabile partire dal mercato, con il Bologna ancora a secco di acquisti e circondato da rumors. “Non è un segreto che le nostre priorità siano un terzino sinistro e un centrocampista. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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