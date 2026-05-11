Mercato Juventus Kalulu sul rinnovo | Dopo il Mondiale ci sarà tempo per parlarne

Dopo la partita contro il Lecce, Pierre Kalulu ha commentato la possibilità di un rinnovo contrattuale con la Juventus, specificando che si discuterà dell’argomento al termine della stagione e dopo il Mondiale. Il difensore francese ha chiarito che non ci sono decisioni imminenti e che preferisce aspettare la conclusione dei principali impegni sportivi prima di affrontare la questione. Nessuna comunicazione ufficiale è ancora stata rilasciata dalle parti coinvolte.

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