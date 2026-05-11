Mercato Juventus Kalulu sul rinnovo | Dopo il Mondiale ci sarà tempo per parlarne

Da stilejuventus.com 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la partita contro il Lecce, Pierre Kalulu ha commentato la possibilità di un rinnovo contrattuale con la Juventus, specificando che si discuterà dell’argomento al termine della stagione e dopo il Mondiale. Il difensore francese ha chiarito che non ci sono decisioni imminenti e che preferisce aspettare la conclusione dei principali impegni sportivi prima di affrontare la questione. Nessuna comunicazione ufficiale è ancora stata rilasciata dalle parti coinvolte.

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Dopo la sfida contro il Lecce, Pierre Kalulu ha parlato del possibile rinnovo con la Juventus, rinviando l’operazione al termine della stagione e al periodo successivo al Mondiale. Intanto il club continua a lavorare al prolungamento del contratto, nonostante l’interesse crescente di diversi top club europei. La Juventus prepara il rinnovo e il Manchester United segue attentamente. “Sono contento qui, sto disputando una stagione in crescita. Ora pensiamo a raggiungere il nostro obiettivo, poi dopo il Mondiale e le vacanze ci sarà tempo per parlarne”. L’attuale accordo scade nel 2029 e prevede una cifra pari a 2.5 milioni di euro annui per il francese.🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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