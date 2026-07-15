Tecnologia per insegnare musica partendo dalle emozioni

Da ilgiorno.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Franco Mussida ha presentato una nuova proposta di formazione musicale chiamata Fmi, destinata a cambiare i corsi del Cpm Music Institute di via Reguzzoni. La metodologia si basa sull’uso della tecnologia e sulle emozioni, con l’obiettivo di insegnare musica in modo più coinvolgente e innovativo. Mussida ha citato Cartesio per sottolineare il legame tra pensiero e emozioni nel processo di apprendimento. La proposta si concentra su un approccio integrato alla formazione musicale.

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Franco Mussida scomoda Cartesio per presentare la nuova proposta di Formazione musicale integrale - per brevità Fmi - destinata a rivoluzionare i corsi del Cpm Music Institute di via Reguzzoni. Tra le corde della sua chitarra, infatti, la celebre locuzione latina "Cogito ergo sum" - penso dunque sono - diventa "Sento dunque suono". Un progetto didattico messo in campo dal musicista milanese, fondatore e presidente del Cpm stesso, per regalare un colpo d’ali all’attività formativa dell’istituto. "Il musicista è artista, creativo e interprete, ma anche “meteorologo” delle emozioni – dice Mussida –. La musica, linguaggio universale ed evoluto della comunicazione emotiva, unisce razionalità e affettività, favorendo consapevolezza e crescita personale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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