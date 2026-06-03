Un tuffo a Jesolo partendo in bus dalle Terme | adesso si può

Notizia in breve

Busitalia Veneto, società di Trenitalia, ha avviato nuovi collegamenti in bus tra le Terme di Jesolo e altre destinazioni turistiche della regione. La misura mira a facilitare l’accesso alle principali attrazioni e punti di interesse durante l’estate. I servizi sono stati ampliati per offrire opzioni di mobilità più dirette e frequenti, con l’obiettivo di migliorare le possibilità di spostamento tra le località turistiche e i poli di interesse del territorio regionale.