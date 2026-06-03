Un tuffo a Jesolo partendo in bus dalle Terme | adesso si può
Busitalia Veneto, società di Trenitalia, ha avviato nuovi collegamenti in bus tra le Terme di Jesolo e altre destinazioni turistiche della regione. La misura mira a facilitare l’accesso alle principali attrazioni e punti di interesse durante l’estate. I servizi sono stati ampliati per offrire opzioni di mobilità più dirette e frequenti, con l’obiettivo di migliorare le possibilità di spostamento tra le località turistiche e i poli di interesse del territorio regionale.
Busitalia Veneto, società di Trenitalia (Gruppo Fs) amplia la propria offerta di mobilità per l’estate ormai alle porte, dando il via a collegamenti dedicati, pensati per migliorare l’accessibilità tra le principali direttrici turistiche e i poli di interesse del territorio regionale. A partire. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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