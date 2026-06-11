AXA Italia si mobilita per l’ambiente Difendere il mare partendo dalle città

AXA Italia partecipa alla ’AXA Week for Good’, evento globale dedicato alla sostenibilità, solidarietà e responsabilità sociale d’impresa. La manifestazione si concentra sull’impegno per l’ambiente, con iniziative che promuovono la tutela del mare e la sensibilizzazione nelle aree urbane. L’evento si svolge ogni anno e coinvolge diverse filiali del Gruppo AXA in tutto il mondo.

Torna la ’AXA Week for Good’, l’appuntamento annuale globale che il Gruppo AXA dedica alla sostenibilità, alla solidarietà e alla responsabilità sociale d’impresa. Durante questa settimana, la compagnia assicurativa mobilita i propri collaboratori in ben 52 Paesi, offrendo loro l’opportunità di donare il proprio tempo lavorativo per partecipare ad attività di volontariato sul campo. Nelle città di Milano e Roma, dove l’azienda opera con oltre 2000 dipendenti, sono state identificate aree in collaborazione con le amministrazioni locali, in particolare l’Assessorato all’Ambiente e al Verde del Comune di Milano e l’Assessorato all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti di Roma Capitale e il Municipio XI, per riqualificare e portare un contributo concreto a quartieri segnalati anche dai cittadini. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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